«Брянський погром»: ЗРК Patriot 13 травня знищив три ворожих гелікоптери і два літаки

3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних Сил України. З нагоди свята Повітряні сили опублікували відео про українські зенітно-ракетні комплекси.

На ролику показано роботу розрахунків ЗРК С-300, Бук-М1, Nasams, IRIS-T та Patriot, а також список знищених ними ворожих цілей.

Зокрема, у списку уражених дивізіоном Patriot ворожих об’єктів зазначені три гелікоптери та два літаки 13 травня.

Нагадаємо, тоді росЗМІ повідомили про знищення у Брянській області двох гелікоптерів Мі-8мтпр-1, бомбардувальника Су-34 та винищувача Су-35. У Повітряних силах ЗСУ спочатку не підтверджували свою причетність до їх ураження.

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