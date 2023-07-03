За тиждень ЗСУ взяли у полон 44 окупанти — Міноборони

Сили оборони минулого тижня взяли в полон 44 російських військових. Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також за її словами, за тиждень українські військові звільнили 9 кВ. км на Сході та 28,4 кВ. км — на Півдні.

Загалом українські військові уразили 94 райони зосередження російських військових.

Крім того, було знищено 7 пунктів управління, 22 зенітно-ракетних комплекси та5 станцій радіоелектронної боротьби.

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