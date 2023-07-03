Євросоюз може піти на поступки російському банку заради «зернової угоди» — FT

Європейський Союз розглядає пропозицію про відновлення зв’язку російського підсанкційного Россільгоспбанка з глобальною фінансовою мережею SWIFT через дочірню компанію. На такий крок можуть піти заради продовження «зернової угоди», пише Financial Times з посиланням на пʼятьох людей, які знайомі з обговоренням.

Ініціатором цієї пропозиції виступила ООН. В організації запропонували створити Россільгоспбанку дочірню структуру для обробки платежів, повʼязаних з експортом зерна. Новому банку дозволять використовувати систему SWIFT, яку закрили для найбільших російських банків після вторгнення в Україну.

За словами двох людей, цю ідею представляють як «найменш найгірший варіант» для того, аби путін підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи. Європейські посадовці стверджують, що погрози росії припинити угоду цим разом виявилися серйознішими, ніж під час попередніх переговорів.

Зараз у Євросоюзі оцінюють законність та можливість реалізації ініціативи. Зокрема, питання обговорювали лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня як потенційний засіб переконати Москву продовжити «зернову угоду», дія якої завершується 17 липня.

Проблему ускладнює те, що Россільгоспбанк повністю належить Кремлю. Його колишній виконавчий директор Дмитро Патрушев — чинний міністр сільського господарства та син Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки росії.

При цьому окрім відновлення доступу до SWIFT, росія прагне відновити постачання сільськогосподарської техніки та запчастин до неї, а також зняти обмеження на страхування та перестрахування.

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