Зрадник хотів підірвати залізницю на Черкащині — СБУ

Служба безпеки затримала російського агента, який готував підрив залізниці у Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зрадником виявився житель Черкас, який раніше відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

Для окупантів він збирав дані про маршрути переміщення військової техніки, наданої іноземними партнерами, а також «зливав» російським окупантам локації системи протиповітряної оборони ЗСУ у регіоні.

За передачу інформації він отримував від $100 до $200 на декілька власних банківських карток.

Також ворожий агент шукав тротил для підриву залізниці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час чергової спроби передачі інформації російським куратором.

Зараз він знаходиться під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

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