У Бучі відкрили меморіал жертвам російського вторгнення

У місті Бучі на Київщині відкрили меморіал жертвам російського вторгнення, повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.

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Меморіал присвячений цивільним, які загинули через обстріли, страти чи тортури, коли місто було в окупації в лютому-березні 2022 року.

Меморіал містить 501 табличку з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.

Відзначимо, що російські окупанти у Бучанському районі вбили понад 1400 мирних жителів, серед загиблих – 37 дітей.