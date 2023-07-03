У Бучі відкрили меморіал жертвам російського вторгнення

У місті Бучі на Київщині відкрили меморіал жертвам російського вторгнення, повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНН.
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Меморіал присвячений цивільним, які загинули через обстріли, страти чи тортури, коли місто було в окупації в лютому-березні 2022 року.
Меморіал містить 501 табличку з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.
Відзначимо, що російські окупанти у Бучанському районі вбили понад 1400 мирних жителів, серед загиблих – 37 дітей.
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