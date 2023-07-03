Треба перешкодити Росії дистанційно підірвати ЗАЕС після її деокупації – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі, якщо Росію змусять деокупувати Запорізьку АЕС, то у момент передачі МАГАТЕ має провести ретельне обстеження всієї станції, щоб виключити можливість її дистанційного підриву.

Як передає Amazing Ukraine, про це він сказав в інтерв’ю представникам провідних іспанських ЗМІ, повідомила пресслужба голови держави.

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«Запорізька АЕС – замінована. Це факт», – сказав Зеленський, додавши, що, за інформацією української розвідки, у Росії є план спровокувати викид небезпечних речовин на станції.

Президент зазначив, що обговорював ситуацію з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, але його фахівці самостійно, без підтримки світу, не зможуть змусити Росію покинути ЗАЕС.

«Навіть якщо нам, усьому світу вдасться вплинути на Росію, щоб вона передала станцію… У момент передачі станції МАГАТЕ потрібні сили, засоби й люди, які перевірятимуть станцію, яку передають. Тому що ми впевнені, що будуть передавати з замінованими елементами, щоб потім у них був шанс – ми точно знаємо, що це розглядалося РФ як один із планів – потім, коли станцію передадуть нам, дистанційно зробити якийсь підрив для викиду», – заявив Зеленський.

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту «з викидом радіації» на окупованій Запорізькій атомній станції. За його словами, російські військові підготували все потрібне для цього.