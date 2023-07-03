В Ужгороді майор з військкомату побив на вулиці дружину військового (фото)

В Ужгороді п’яний майор з обласного ТЦК побив жінку на вулиці. Про це розповіла постраждала Тетяна Новак у Facebook.

Інцидент стався ще 25 червня, проте про нього жінка розповіла лише 1 липня, коли зрозуміла, що правоохоронці не реагують на її заяву.

За її словами, того дня удень до неї та її чоловіка Євгена Галяка, теж офіцера ЗСУ, у магазині пристав п’яний чоловік у цивільному одязі. Згодом виявилося, що це був оперативний черговий з обласного військкомату Костянтин Варі.

«Його перші слова були до мого чоловіка: «Ти воював чи з….ся (втік)?». Женя спокійно відповів, що воював. Відповідь мужика не задовольнила і він продовжив на підвищених тонах допитуватись: «а де? а як? а нащо поїхав на нуль? а чо зараз не там?». Мій чоловік спокійно зазначив, що служить в 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, після оборони Соледару визнаний обмежено придатним. Це чомусь розлютило співрозмовника ще більше і він видав нецензурний малозрозумілий монолог, загальний зміст якого зводився до «ви не місцеві і це одразу видно, нащо ви приїхали, а ви знаєте хто я, а я майор, це мій район, мене всі знають», — розповіла Тетяна Новак.

Вона зазначила, що продавчиня була «страшенно налякана» і безуспішно намагалася вгамувати майора. Однак той натомість «впав в повний неадекват» та почав штовхатися.

Тетяна з чоловіком вийшли на вулицю, щоби викликати поліцію. Однак услід за ними вискочив майор та напав на жінку.

«Коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха, Костя (він же майор Костянтин Варі) теж з’явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав, різко змінив траєкторію, підбіг до мене (я стояла на пару метрів позаду від чоловіка) і вдарив мене в щелепу. Так, жінку. Так, кулаком. Я впала, тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком в ліву скроню. Все було швидко і неочікувано, мій чоловік не встиг втрутитися, а Варі втік», — розповіла постраждала.

Перехожі розповіли, що цей офіцер не вперше нападає на людей, а місцеві жителі його бояться і тому не подають заяву до поліції. Цього разу вони теж відмовилися давати свідчення.

На виклик приїхали поліція та військова служба правопорядку. Вони затримали майора у власній квартирі, а текст на алкоголь показав результат 2.04 проміле.

Швидка констатувала у жінки забій щелепи. На місці вона подала заяву про злочин, на підставі якої відкрили кримінальне провадження за статтею 125 ч.1 (умисне легке тілесне ушкодження). Ввечері того ж дня у травмпункті Ужгородської міської лікарні у неї зафіксували «забій м’яких тканин голови, забій нижньої щелепи».

Проте наступного дня почалися проблеми з розслідуванням. Спочатку жінці подзвонили з обласного ТЦК і пропонували «врегулювати все мирно», на що вона відмовилася.

Потім у поліції дізнавач «тільки після наполегливих прохань» запросив до себе у кабінет і дав направлення на судово-медичну експертизу. Проте в Ужгородському міжрайонному відділенні судово-медичної експертизи виявилося, що поліцейський забув додати до направлення супровідний лист. Коли ж його попросили надіслати необхідні документи, він пообіцяв зробити це «завтра, може післязавтра». Проте дознавач цього так і не зробив, а натомість пішов у відпустку.

«Впродовж тижня дізнавач не відповів конкретно на жодні мої питання стосовно справи. Я не знаю, чи вилучили з магазина камери, чи були опитані свідки (як мінімум продавчиня), чи був долучений протокол затримання з доказами, що Варі був в стані алкогольного сп’яніння. Я не маю зв’язків, не маю грошей на адвоката. Єдині варіанти для мене — це публічність, ваша підтримка і безкоштовна допомога юристів. Йдеться не лише про мене, йдеться про наше суспільство, яке не має толерувати свавілля і тремтіти перед погонами», — наголосила Тетяна Новак

Реакція Міноборони на побиття Тетяни Новак

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк, перший заступник міністра оборони, зранку 3 липня відреагував на «поширену у ЗМІ інформацію про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України».

Він запевнив, що «усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції».

«По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», — наголосив Павлюк.

Він закликав громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з представниками військкоматів, надсилати відомості щодо таких випадків за цими контактами:

за номером 0 800 31 01 79;

на електронну пошту [email protected];

на чат-бот в телеграм: https://t.me/tck_report_bot.

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