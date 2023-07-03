Європейські порти не справляться з великими обсягами українського зерна

Європейські порти не здатні перевантажити велику кількість українського зерна.

Як передає Amazing Ukraine, про це під час зустрічі з представниками ЗМІ в рамках «Зернового клубу» повідомив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

За його словами, порти Польщі перевантажують за рік трохи більше 6 млн тонн і це при тому, що Україна до повномасштабної війни за місяць перевантажувала близько 7 млн тонн зерна.

«Усі порти Болгарії перевантажують близько 6 млн тонн на рік, а можливості порту Констанца (Румунія) становлять 25 млн тонн. Але ж в Румунії є своє зерно й вони ще відвантажують зерно із сусідніх країн. Тому ми не можемо розраховувати на європейські порти», – зауважив Микола Горбачьов.

Він також уточнив, що залізнична інфраструктура Європи не пристосована до великої кількості вантажних перевезень, адже там 80% перевезень є пасажирські.

«У них немає звичних для України вузлових станцій, де можна розчіпляти або причіпляти вагони. Тому для нас реальною перспективою є транспортування зерна Думаєм з рейдовою перевалкою в українських та румунських територіальних водах Чорного моря», – додав Микола Горбачьов.