Морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Ка-52: допоміг Javelin

На Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Про це повідомила пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського!

При цьому ворожий гелікоптер знищили протитанкісти з ПТРК Javelin.

Відзначимо, що у зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється про знищення одного ворожого гелікоптера за минулу добу. За даними УП, Ка-52 збили саме 2 травня. Він став 309-м у списку знищених вертольотів з початку повномасштабної війни.

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