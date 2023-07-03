Морські піхотинці знищили ворожий гелікоптер Ка-52: допоміг Javelin

На Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор».
Про це повідомила пресслужба 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського!
При цьому ворожий гелікоптер знищили протитанкісти з ПТРК Javelin.
Відзначимо, що у зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється про знищення одного ворожого гелікоптера за минулу добу. За даними УП, Ка-52 збили саме 2 травня. Він став 309-м у списку знищених вертольотів з початку повномасштабної війни.
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