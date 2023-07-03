Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на послуги 34 водоканалів

З липня НКРЕКП на позачерговому засіданні скасувала рішення про підвищення оплати за послуги водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, відповідно рішення комісія схвалила 29 червня — з 1 липня у середньому на 32% мали зрости тарифи на послуги 34 водоканалів. Однак це підвищення різко розкритикували прем’єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський.

Скасування перегляду тарифів голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський пояснив саме позицією Верховного Головнокомандувача.

Тепер регулятор розпочне консультації з Кабміном та усіма зацікавленими сторонами «задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів».

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