Привітання з Днем Національної поліції України 2023: вірші та картинки

День Національної поліції України — свято України. Відзначається щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.

Основними завданнями Нацполіції є реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або через надзвичайні ситуації потребують такої допомоги.

Команда Amazing Ukraine підготувала вітання до свята – День Національної поліції України.

Привітання, картинки з Днем Національної поліції України

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Привітання з Днем Національної поліції України 2023

Привітання з Днем Національної поліції України 2023

Привітання з Днем Національної поліції України 2023

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Захисники прав і свобод,

Від душі вітаю я Вас!

День поліції – не просто дата,

Прийміть честь і хвалу від нас.

Нехай сил і здоров’я вистачає,

На те, щоб порядок берегти,

Нехай мужність не згасає,

Щоб всіх нас врятувати змогли.

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Вітаю з Днем Національної Поліції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, бажаю завжди знаходити вірний путь до перемоги, щастя та благополуччя.

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Привітання, картинки з Днем Національної поліції України

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Вітаю з Днем Нац. Поліції України та бажаю вдачі, впевненості, цілеспрямованості, бадьорості, сміливості, світлого розуму, міцного здоров’я та сил. Нехай кожен день проходить з відзнакою слави, успіху та перемоги, нехай в цьому світі не буде місця злочинності, нехай перед тобою простираються великі простори можливостей та ідей.

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Привітання з Днем Національної поліції України 2023

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Привітання з Днем Національної поліції України 2023

З днем привітати

Вас від серця я хочу.

Щит і сила ви держави,

З вами у вогонь і воду охоче піду.

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У цей святковий для вас день,

Прийміть від нас гору пісень,

І побажань прийміть не мало,

Щоб жили ви завжди всі вдало.

Щоб злочинців стало менше,

Ловить бандитів стало легше,

Крадіжок в світі, щоб не стало,

Жорстоких вбивств, щоб було мало!

Із днем міліції вітаєм,

Любові й щастя вам бажаєм.

Хай квітне в серці доброта,

Та обминає вас журба!

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Сприймайте неприємності, немов градинки під час грози, які спочатку вдарять боляче, але тут же розчиняться і перестануть існувати. Загалом, бажаю, щоб ваші поліцейські будні протікали без проливних дощів і втрат, і були зігріті променями особистої фортуни. Зі святом! З днем поліції всіх тих, хто своєю працею намагається убезпечити нас від бід і неприємностей.

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Картинки – День Національної поліції України Привітання, картинки з Днем Національної поліції України

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Тому, хто трудиться завжди,

І хто у будь-яку негоду,

Залишивши всі справи свої,

Поспішає чергувати на дорогу

Хочемо побажати удачі

І безмежного везіння,

Довіку зневіри не знати

І велику зарплатню мати!

З днем Національної поліції!

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Висловлюю щиру вдячність всім працівникам поліції за самовіддану працю, бажаю і надалі мужності, витримки й наснаги, нехай удача та професійні успіхи будуть Вашими постійними супутниками у житті. Від щирого серця зичу всім Вам родинного добробуту, міцного здоров’я і щастя, а також нових звершень у нелегкій але такій потрібній людям службі!

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Привітання з Днем Національної поліції України 2023

Привітання з Днем Національної поліції України 2023

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Привітання з Днем Національної поліції України 2023 Привітання з Днем Національної поліції України 2023 Привітання з Днем Національної поліції України 2023

Привітання з Днем Національної поліції України 2023

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Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі. Бажаю мужності, здоров’я, сміливих рішень та поступків, натхнення для славної служби та щасливого життя.

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Шановні працівники поліції! Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем Національної поліції України! Бажаю вам міцного здоров’я, миру, злагоди, вірності службовому обов’язку та успішної служби на благо Українського народу!

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Привітання, картинки з Днем Національної поліції України

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Кожен будній день ти справно та суворо несеш службу. В день національної поліції приймай від нас і теплі поздоровлення і побажання! Бажаємо тобі здійснення всіх бажань, законослухняних водіїв на ввіреній тобі ділянці і просто гарного настрою на твоїй нелегкій службі!

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Привітання з Днем Національної поліції України

***

Вітаємо зі святом професійним,

Бажаємо вам щастя та добра.

Нехай друга плече буде надійним,

А ваша хата — сповнена тепла.

Щоб завжди панував порядок,

Ніхто ніколи не бажав вам зла.

По житті щоб поруч був достаток,

А в серці — хазяйнувала лиш весна.

***

Привітання з Днем Національної поліції України 2023

Привітання з Днем Національної поліції України 2023 Привітання з Днем Національної поліції України 2023

***

В день національпої поліції вітання

Шлю я вам свої від серця,

Хай щасливо і спокійно

Неодмінно вам живеться.

Хай сім’я вас зігріває,

Служба в гору хай іде,

Нова зірочка погон ваш

Хай скоріше віднайде.

***

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***

Вся країна вас вітає,

І на вас дітей рівняє.

Тож нехай на кожну мить,

Ангел тіло боронить.

Від страшного злого друга,

І від ворога, від кулі.

Від хвороби і простуди,

І начальника, не в гуморі.

Славне свято в Україні,

День для тих, хто зберігає,

Спокій та життя обороняє.

С днем нац. поліції вітаю,

Щастя і добра бажаю.

***

Привітання, картинки з Днем Національної поліції України