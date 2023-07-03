Привітання з Днем Національної поліції України 2023: вірші та картинки

День Національної поліції України — свято України. Відзначається щорічно 4 липня згідно з Указом Президента України від 4 квітня 2018 року № 97.
Основними завданнями Нацполіції є реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або через надзвичайні ситуації потребують такої допомоги.
Команда Amazing Ukraine підготувала вітання до свята – День Національної поліції України.
Привітання, картинки з Днем Національної поліції України
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Привітання з Днем Національної поліції України 2023
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
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Захисники прав і свобод,
Від душі вітаю я Вас!
День поліції – не просто дата,
Прийміть честь і хвалу від нас.
Нехай сил і здоров’я вистачає,
На те, щоб порядок берегти,
Нехай мужність не згасає,
Щоб всіх нас врятувати змогли.
***
Вітаю з Днем Національної Поліції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, бажаю завжди знаходити вірний путь до перемоги, щастя та благополуччя.
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Привітання, картинки з Днем Національної поліції України
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Вітаю з Днем Нац. Поліції України та бажаю вдачі, впевненості, цілеспрямованості, бадьорості, сміливості, світлого розуму, міцного здоров’я та сил. Нехай кожен день проходить з відзнакою слави, успіху та перемоги, нехай в цьому світі не буде місця злочинності, нехай перед тобою простираються великі простори можливостей та ідей.
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Привітання з Днем Національної поліції України 2023
***
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
З днем привітати
Вас від серця я хочу.
Щит і сила ви держави,
З вами у вогонь і воду охоче піду.
***
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***
У цей святковий для вас день,
Прийміть від нас гору пісень,
І побажань прийміть не мало,
Щоб жили ви завжди всі вдало.
Щоб злочинців стало менше,
Ловить бандитів стало легше,
Крадіжок в світі, щоб не стало,
Жорстоких вбивств, щоб було мало!
Із днем міліції вітаєм,
Любові й щастя вам бажаєм.
Хай квітне в серці доброта,
Та обминає вас журба!
***
Сприймайте неприємності, немов градинки під час грози, які спочатку вдарять боляче, але тут же розчиняться і перестануть існувати. Загалом, бажаю, щоб ваші поліцейські будні протікали без проливних дощів і втрат, і були зігріті променями особистої фортуни. Зі святом! З днем поліції всіх тих, хто своєю працею намагається убезпечити нас від бід і неприємностей.
***
Картинки – День Національної поліції УкраїниПривітання, картинки з Днем Національної поліції України
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Тому, хто трудиться завжди,
І хто у будь-яку негоду,
Залишивши всі справи свої,
Поспішає чергувати на дорогу
Хочемо побажати удачі
І безмежного везіння,
Довіку зневіри не знати
І велику зарплатню мати!
З днем Національної поліції!
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Висловлюю щиру вдячність всім працівникам поліції за самовіддану працю, бажаю і надалі мужності, витримки й наснаги, нехай удача та професійні успіхи будуть Вашими постійними супутниками у житті. Від щирого серця зичу всім Вам родинного добробуту, міцного здоров’я і щастя, а також нових звершень у нелегкій але такій потрібній людям службі!
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Привітання з Днем Національної поліції України 2023
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
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Привітання з Днем Національної поліції України 2023Привітання з Днем Національної поліції України 2023Привітання з Днем Національної поліції України 2023
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
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Вітаю з Днем Національної поліції України та бажаю впевнено крокувати за зіркою успіху та вдачі, ніколи не зупинятися на шляху до перемоги у будь-якій справі. Бажаю мужності, здоров’я, сміливих рішень та поступків, натхнення для славної служби та щасливого життя.
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Шановні працівники поліції! Прийміть щирі вітання з професійним святом – Днем Національної поліції України! Бажаю вам міцного здоров’я, миру, злагоди, вірності службовому обов’язку та успішної служби на благо Українського народу!
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Привітання, картинки з Днем Національної поліції України
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Кожен будній день ти справно та суворо несеш службу. В день національної поліції приймай від нас і теплі поздоровлення і побажання! Бажаємо тобі здійснення всіх бажань, законослухняних водіїв на ввіреній тобі ділянці і просто гарного настрою на твоїй нелегкій службі!
***
Привітання з Днем Національної поліції України
***
Вітаємо зі святом професійним,
Бажаємо вам щастя та добра.
Нехай друга плече буде надійним,
А ваша хата — сповнена тепла.
Щоб завжди панував порядок,
Ніхто ніколи не бажав вам зла.
По житті щоб поруч був достаток,
А в серці — хазяйнувала лиш весна.
***
Привітання з Днем Національної поліції України 2023
Привітання з Днем Національної поліції України 2023Привітання з Днем Національної поліції України 2023
***
В день національпої поліції вітання
Шлю я вам свої від серця,
Хай щасливо і спокійно
Неодмінно вам живеться.
Хай сім’я вас зігріває,
Служба в гору хай іде,
Нова зірочка погон ваш
Хай скоріше віднайде.
***
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***
Вся країна вас вітає,
І на вас дітей рівняє.
Тож нехай на кожну мить,
Ангел тіло боронить.
Від страшного злого друга,
І від ворога, від кулі.
Від хвороби і простуди,
І начальника, не в гуморі.
Славне свято в Україні,
День для тих, хто зберігає,
Спокій та життя обороняє.
С днем нац. поліції вітаю,
Щастя і добра бажаю.
***
Привітання, картинки з Днем Національної поліції України
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