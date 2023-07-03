У Повітряних силах закликають міжнародних партнерів прискорити надання F-16

Повітряні сили ЗСУ готові до початку процесу надання Україні сучасних західних винищувачів, списки льотчиків для навчання затверджені й вони можуть виїжджати.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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«Процес, який уже запущено, зелене світло є начебто від усіх учасників нашої новоствореної авіаційної коаліції, тому треба якомога швидше просувати. У Повітряних силах усе готове. Ми готові приймати західну техніку, льотчики готові хоч завтра виїжджати і проводити уже навчальний процес», – підкреслив він.

Ігнат нагадав, що списки українських пілотів на навчання вже затверджені командувачем.

Речник ПС наголосив, що без авіації українських наземним силам важко просуватися і відвойовувати свої території.