На Донеччині ДБР викрило командира військкомату на розкраданні 5 млн грн «бойових»

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглим. Вони налагодили фіктивний механізм «бойових» доплат військовим, які не служили на передовій.

За сім місяців роботи схеми посадовці завдали збитків на майже 5 млн грн.

Фігуранти включили у списки для виплат дев’ять військовослужбовців частини, які перебували за межами Донеччини і безпосередньої участі у бойових діях не брали. Так, їм перераховували по 100 тис. з березня по вересень 2022 року.

Під час обшуків у підозрюваних знайшли підробні документи, на підставі яких військовим нараховували доплати.

Зараз вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Командир військової частини підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

А чотирьох його підлеглих підозрюють у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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