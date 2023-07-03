Під Бахмутом десантники знищили боєкомплект, який росіяни щойно привезли на фронт (відео)

Десантники 77 бригади ДШВ знищили боєкомплект окупантів неподалік Бахмута.

Відео показали у пресслужбі Командування Десантно-штурмових військ.

Зазначають, що артилеристи бригади знищили снаряди, які росіяни щойно доставили на фронт та розвантажили.

«У результаті злагодженої роботи артилерії та розвідки десантників противник втратив велику кількість боєприпасів», — зазначили у пресслужбі.

Раніше Chas News писав, що на Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

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