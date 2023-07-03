У музеї Зальцбурга зʼявилися подкасти українською – Олена Зеленська

Музей Зальцбурга цьогоріч започаткував спеціальні випуски подкасту під назвою “Музей на дивані” і вже три з них можна послухати онлайн українською у будь-якій частині світу.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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“Австрійський Зальцбург називають містом Моцарта бо ж більшість пам’яток тут присвячені геніальному композитору, що народився і провів у Зальцбурзі дитинство. І тепер дізнатися більше про творчість Моцарта та познайомитися із містом можна українською мовою”, – написала Олена Зеленська.

За її словами, “спеціальні випуски подкасту під назвою “Музей на дивані” започаткував цьогоріч Музей Зальцбурга (Salzburg Museum), і ось уже три можна послухати онлайн українською: “Моцарт в Зальцбурзі”, “Тиха ніч! Свята ніч! Різдвяна колядка з Зальцбурга” та “Зальцбург в 1920 році: Заснування Зальцбурзького фестивалю”.

Перша леді зазначила, що музей — це не одна споруда, цілий комплекс з восьми локацій по всьому місту, які розповідають про його багату мистецьку та культурну спадщину. Щороку його відвідують близько мільйона людей.

“Третій рік поспіль ми втілюємо проєкт із впровадження українських аудіогідів у визначних пам’ятках світу, наразі їх уже 67. Подкаст від такого потужного музею – новий формат занурення у культуру іншої країни для українців, тепер у будь-якій частині світу. Новий формат культурної дипломатії, що сприяє побудові міцніших зв’язків між нашими країнами”, – підкреслила Зеленська.

Як зауважила дружина Президента, “син Амадея Моцарта, Франц Ксавер, жив та творив у Львові, заснував тут, по суті, першу музичну школу. Тож цінуємо нашу культурну співпрацю й надихаємось творчою спадщиною Австрії — тепер українською мовою, що, як і музика Моцарта, лунає по всьому світу”.