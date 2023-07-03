СБУ припинила роботу сервісу, який дозволяв росіянам анонімно телефонувати в Україну (фото)

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ділків, які створили сервіс, який дозволяв будь-кому із-за кордону анонімно телефонувати в Україну.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники здійснювали перемаршрутизацію міжнародних дзвінків. Цим сервісом користувалися в тому числі росіяни, що створювало загрозу національній безпеці.

Організатори використовували PROXY-сервери, новітні технології ІР-телефонії та спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяло обходити центри комутації українських операторів. Крім того, сервіс дозволяв робити усі дзвінки невидимими для правоохоронних органів.

За наявними даними, такий «бізнес» приносив організаторам до $50 тис. щотижня.

Також правоохоронці з’ясували, що ділки використовували підставних осіб з-поміж соціально незахищених верств населення, аби заплутати сліди.

СБУ встановила чотирьох організаторів нелегального бізнесу та вручила їм підозри за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Ділкам загрожує до 15 років за ґратами. Діяльність телефонного сервісу також припинили.

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