ЗСУ за тиждень звільнили майже 40 кв. км території — Маляр

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку фронту. Російські війська тим часом — на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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«На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському. Намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої», — зазначає Ганна Маляр.
Минулого тижня ЗСУ звільнили на сході ще 9 кв. км території.
Водночас, за словами Маляр, кількість російських обстрілів за тиждень збільшилася майже вдвічі.
Ситуація на півдні
Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме — в напрямку таких населених пунктів:
- Новодарівка — Приютне;
- Новоданилівка — Роботине;
- Новосілка — Старомайорське.
За інформацією Міноборони, там ЗСУ мали успіхи.
Минулого тижня вдалося звільнити 28,4 кв. км території. Загалом — вже 158,4 кв. км.
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