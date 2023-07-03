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ЗСУ за тиждень звільнили майже 40 кв. км території — Маляр

03.07.2023

Сили оборони продовжують наступати на Бахмутському напрямку фронту. Російські війська тим часом — на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському.

Як передає Amazing Ukraine, про це  повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському. Намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої», — зазначає Ганна Маляр.

Минулого тижня ЗСУ звільнили на сході ще 9 кв. км території.

Водночас, за словами Маляр, кількість російських обстрілів за тиждень збільшилася майже вдвічі.

Ситуація на півдні

Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме — в напрямку таких населених пунктів:

  • Новодарівка — Приютне;
  • Новоданилівка — Роботине;
  • Новосілка — Старомайорське.

За інформацією Міноборони, там ЗСУ мали успіхи.

Минулого тижня вдалося звільнити 28,4 кв. км території. Загалом — вже 158,4 кв. км.

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