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З 1 серпня для поповнення картки через термінали буде потрібен номер телефону: деталі

03.07.2023

Від 1 серпня Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали. Поповнення карти вимагатиме внесення номеру мобільного телефону.

Про це йдеться у постановах НБУ № 89 та № 90.

«З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника», — зазначають у НБУ.

Так, щоб попокнити картку готівкою через платіжні пристрої незалежно від суми потрібно буде ввести номер телефону. Після цього у повідомленні прийде одноразовий код у SMS-повідомленні або пароль, переданий за допомогою дзвінка на номер.

Водночас зміни не поширюватимуться на наступні платежі:

  • оплата комунальних послуг;
  • оплата проїзду;
  • оплата квитків для залізничних перевезень;
  • оплата податків;
  • оплата штрафів;
  • оплата адмінпослуг;
  • оплата зборів.

Раніше в НБУ пояснили, навіщо банки збиратимуть дані про рух грошей на картках.

 