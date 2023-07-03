З 1 серпня для поповнення картки через термінали буде потрібен номер телефону: деталі

Від 1 серпня Нацбанк посилює контроль за внесенням готівки через термінали. Поповнення карти вимагатиме внесення номеру мобільного телефону.

Про це йдеться у постановах НБУ № 89 та № 90.

«З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування). Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника», — зазначають у НБУ.

Так, щоб попокнити картку готівкою через платіжні пристрої незалежно від суми потрібно буде ввести номер телефону. Після цього у повідомленні прийде одноразовий код у SMS-повідомленні або пароль, переданий за допомогою дзвінка на номер.

Водночас зміни не поширюватимуться на наступні платежі:

оплата комунальних послуг;

оплата проїзду;

оплата квитків для залізничних перевезень;

оплата податків;

оплата штрафів;

оплата адмінпослуг;

оплата зборів.

Раніше в НБУ пояснили, навіщо банки збиратимуть дані про рух грошей на картках.