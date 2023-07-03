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Послушник УПЦ МП отримав п’ять років за ґратами за підтримку російської агресії

03.07.2023

Послушника Почаївської Успенської лаври засудили до п’яти років ув’язнення за колабораціонізм та виправдовування дій окупантів.

Про це повідомили в СБУ.

До початку вторгнення священник працював на господарському дворі монастиря з 2017 року приховував свої проросійські погляди. В Офісі Генпрокурора додають, що послушник також мав непогашену судимість за вбивство.

Але після 24 лютого пастор почав публікувати наративи кремлівської пропаганди на своїх сторінках у заборонених «Одноклассниках» та «Вконтакте». У дописах хвалив окупантів і просив молитися за них, а також дискредитував українських військових.

Під час обшуків у келії послушника правоохоронці знайшли мобільні телефони, через які він публікував деструктивний контент.

Експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Суд визнав послушника винним у виправдовуванні російської агресії та колабораційній діяльності.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років з конфіскацією майна та на 15 років позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.

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