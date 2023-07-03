Послушник УПЦ МП отримав п’ять років за ґратами за підтримку російської агресії

Послушника Почаївської Успенської лаври засудили до п’яти років ув’язнення за колабораціонізм та виправдовування дій окупантів.

Про це повідомили в СБУ.

До початку вторгнення священник працював на господарському дворі монастиря з 2017 року приховував свої проросійські погляди. В Офісі Генпрокурора додають, що послушник також мав непогашену судимість за вбивство.

Але після 24 лютого пастор почав публікувати наративи кремлівської пропаганди на своїх сторінках у заборонених «Одноклассниках» та «Вконтакте». У дописах хвалив окупантів і просив молитися за них, а також дискредитував українських військових.

Під час обшуків у келії послушника правоохоронці знайшли мобільні телефони, через які він публікував деструктивний контент.

Експертиза підтвердила факти його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Суд визнав послушника винним у виправдовуванні російської агресії та колабораційній діяльності.

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на п’ять років з конфіскацією майна та на 15 років позбавили права обіймати посади у правоохоронних органах України, органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.

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