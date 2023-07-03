Укренерго відновило лінію електропередачі для Запорізької АЕС

“Укренерго” відновило роботу однієї з ліній електропередач, яка забезпечує безперервне харчування Запорізької атомної електростанції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила пресслужба компанії.

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“Протягом вихідних (1-2 липня) “Укренерго” знову взяло на себе завдання відновити працездатність однієї з ліній електропередачі, яка відіграє важливу роль у забезпеченні енергією Запорізької атомної електростанції.. Однак необхідно зазначити, що виконання цих робіт ускладнюється складною обстановкою у сфері безпеки”, – повідомляється в офіційній заяві.

Представники компанії також підкреслили, що фахівці енергетичної галузі продовжують активно відновлювати пошкоджені об’єкти, які зазнали масованих атак з боку ворога.

Окрім того, проводяться планові ремонтні роботи з обслуговування обладнання.