Саакашвілі показав свій тяжкий фізичний стан під час судового засідання (фото)

Колишній президент Грузії, громадянин України Міхеіл Саакашвілі з’явився на судовому засіданні по відео зв’язку та показав погіршення свого фізичного стану.

Фото політика опублікувала його колишня речниця Дарина Чиж у своєму Facebook.

«Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії», — процитувала вона Саакашвілі.

По відеозв’язку Саакашвілі показав наскільки сильно він схуд. По відеозв’язку Саакашвілі показав наскільки сильно він схуд. Скільки зараз важить політик не уточнюють. Але у лютому Чиж повідомляла, що його вага — 69 кг, тоді як до арешту становила 120 кг.

Нагадаємо, Саакашвілі перебуває у в’язниці Грузії з жовтня 2021 року за чотирма кримінальними провадженнями. Тоді на знак протесту він почав голодування, але припинив його після того, як його стан здоров’я почав погіршуватись. У грудні 2021-го у політика спостерігалися епізоди втрати памʼяті.

Висновки комісійної судово-медичної експертизи свідчать, що за станом здоров’я Саакашвілі не можна залишатися у в’язниці. У політика виявили більше 20 діагнозів, хоча до ув’язнення їх він був здоровий. Водночас грузинська влада заявила, що цим висновкам нібито не можна довіряти.

В українському МЗС раніше засудили знущання Грузії із Саакашвілі та закликали передати його Україні.

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