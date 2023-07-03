В Одесі знесли пам’ятку архітектури, що входить до складу спадщини ЮНЕСКО

В Одесі 30 червня почали демонтаж старовинної будівлі, що має статус пам’ятки архітектури та входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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Будівельники знищили будівлю практично повністю, залишивши лише фасад. Знесення старовинного будинку проводить компанія «Універсал дірект», яка восени 2021 року вже вела тут ремонтні роботи.
У міському Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю розповіли, що «протиаварійні роботи» дозволив департамент культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини обласної держадміністрації.
«Як на мене, це точно не протиаварійні роботи. Будівля – пам’ятка, тобто може йтися і про кримінальний злочин. Ми скликали комісію, побували на місці та склали акт, який направили до Державної інспекції архітектури та містобудування, а також до правоохоронних органів», – заявив начальник муніципального управління ДАБК Олександр Авдєєв.
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