Суд арештував нардепа від «ЄС» Алєксєєва, якого підозрюють у шахрайстві

3 липня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії «Європейська солідарність» Сергію Алєксєєву. Його підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Так, Алєксєєв проведе від вартою 60 діб. Його можуть випустити під заставу у розмірі 2 млн 264 тис. грн.

Нагадаємо, 30 червня СБУ повідомила, що викрила нардепа Алєксєєва, який за $50 тис. обіцяв «відмазати» іноземця від екстрадиції. За даними слідства, парламентар гарантував використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

У «Європейській солідарності» тоді заявили, розцінюють дії правоохоронців, «як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата».

Державне бюро розслідувань хотіло для Алєксєєва арешт з альтернативою застави у 10 млн грн.

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