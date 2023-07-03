З’явилися фото таборів у Білорусі, де, ймовірно, розмістять «вагнерівців»

ЗМІ показали фото польових таборів у Білорусі, які, ймовірно, будують для найманців ПВК «Вагнер».

Фото зроблені селі Цель під Осиповичами. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн» з посиланням на медіа «Сирена».

У таборі зводять модульні намети М-30 з дерев’яними нарами та настилами. У кожному такому наметі може розміститися до 60 людей.

Зазначають, що раніше «Беларускі Гаюн» по супутниковим знімкам підрахував 298 наметів, де може розміститися по 30 людей. Оскільки частину наметів будуть застосовувати для господарських потреб, то у таборі зможуть розміститися близько 8 тис. найманців.

Раніше такі цифри називали і у Держприкордонслужбі України. Там додають, що розгортання таких таборів спостерігається на значній відстані від кордону України. Однак саме перебування найманців у Білорусі становитиме додаткову потенційну загрозу, передусім пов’язану з диверсійною роботою та організацією різного роду провокацій.

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