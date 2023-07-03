4 липня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 4 липня
Сьогодні в Україні відзначають День Національної поліції , а також День судового експерта.
США святкують святкують День незалежності — на честь підписання 4 липня 1776 року Декларації незалежності США від Великої Британії.
В Італії — День Джузеппе Гарібальді — на честь італійського національного героя, полководця, одного з лідерів Рісорджименто, руху за об’єднання Італії.
На Філіппінах — День Республіки.
У Латвії — День пам’яті жертв геноциду єврейського народу.
Руанда відзначає День звільнення.
Аргентина — День сільського лікаря.
У Венесуелі — День архітектора. (Día del Arquitecto)
У Норвегії відзначають День народження королеви Соні Харальдсен.
В Японії — День груші.
Яке релігійне свято 4 липня
У цей день православні віряни вшановують пам’ять мученика Іуліана Тарсійського (231—305).