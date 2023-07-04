Карта бойових дій в Україні станом на 4 липня 2023 року

Окупанти зосереджують основні зусилля на на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районі Катеринівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бачівськ, Ходине, Катеринівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань і Бударки – Харківської.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог активно завдавав авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили 7 атак противника в районах південніше Новоселівського, Нововодяного, західніше Діброви Луганської області та північно-східніше Серебрянського лісництва і неподалік Веселого Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Петро-Іванівка, Новомлинськ, Куп’янськ Харківської області; Невське і Білогорівка – Луганської та Верхньокам’янське, Берестове і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили 9 атак противника в районах Григорівки, Богданівки, західніше Ягідного, Іванівського та південо-східніше Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Костянтинівка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Предтечине та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Постраждали, зокрема, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Водяне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими авіаударами та вогнем артилерії, наші захисники відбили 15 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре і Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Завдав авіаудару біля Благодатного Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три зенітно-ракетних комплекси, два райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

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