Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 770 окупантів та 29 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 4 липня орієнтовно склали:

особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,

танків — 4059 (+2) од,

бойових броньованих машин — 7908 (+9) од,

артилерійських систем — 4252 (+32) од,

РСЗВ — 647 (+6) од,

засоби ППО — 394 (+3) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),

крилаті ракети — 1264 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6843 (+9) од,

спеціальна техніка — 590 (+0).

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