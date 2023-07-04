Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 липня 2023 року

За минулу добу українські військові знищили 770 окупантів та 29 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 4 липня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
- танків — 4059 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7908 (+9) од,
- артилерійських систем — 4252 (+32) од,
- РСЗВ — 647 (+6) од,
- засоби ППО — 394 (+3) од,
- літаків — 315 (+0) од,
- гелікоптерів — 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),
- крилаті ракети — 1264 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6843 (+9) од,
- спеціальна техніка — 590 (+0).
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.