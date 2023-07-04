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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 4 липня 2023 року

04.07.2023

За минулу добу українські військові знищили 770 окупантів та 29 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 4 липня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 231030 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків — 4059 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 7908 (+9) од,
  • артилерійських систем — 4252 (+32) од,
  • РСЗВ — 647 (+6) од,
  • засоби ППО — 394 (+3) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3602 (+29),
  • крилаті ракети — 1264 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6843 (+9) од,
  • спеціальна техніка — 590 (+0).

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