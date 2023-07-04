У Сумах зросла кількість загиблих через удар дрона по житловому будинку

Станом на ранок 4 липня у Сумах кількість загиблих через вчорашній удар дрона по будинку зросла до трьох — із-під завалів дістали тіло жінки. Ще 21 людина поранена.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

«4 липня – День жалоби у м. Суми. Вчора багато хто з нас був свідком ще одного терористичного акту рф — удару «шахедами» по фактично центру міста. Сьогодні у місті скасовано всі масові заходи та на серці кожного з нас біль та гнів», — написали в ОВА.

Нагадаємо, 3 липня російська армія атакувала Суми іранськими дронами. Загалом зафіксували чотири прильоти. Один дрон влучив у житловий будинок. Президент Зеленський уточнив, що під удар також потрапила будівля СБУ.

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