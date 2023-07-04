Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Миколаєві затримали російського агента, який готував ракетний удар по СБУ та оборонному заводу

04.07.2023

Затримано російського агента, який готував ракетний удар росії по будівлях Управління Служби безпеки України та оборонного заводу у Миколаєві.

Про це повідомляє СБУ.

Агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував вдарити по них російськими ракетами «Кинджал».

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах на півдні. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури. У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову винагороду, яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

У ворожого агента вилучений гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.

 