У Миколаєві затримали російського агента, який готував ракетний удар по СБУ та оборонному заводу

Затримано російського агента, який готував ракетний удар росії по будівлях Управління Служби безпеки України та оборонного заводу у Миколаєві.

Про це повідомляє СБУ.

Агент «полював» за точними координатами цих об’єктів, а також пропонував вдарити по них російськими ракетами «Кинджал».

Також фігурант збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення інших підрозділів Сил оборони у прифронтових районах на півдні. Крім того, він передавав агресору геолокації об’єктів цивільної інфраструктури. У разі успішного виконання завдань спецслужба рф обіцяла своєму поплічнику грошову винагороду, яку зловмисник сподівався отримати на власну банківську картку.

У ворожого агента вилучений гаджет із доказами його переписки з ФСБ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).

Зраднику обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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