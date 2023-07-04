У Києво-Печерській лаврі опечатують звільнені корпуси Нижньої лаври

У вівторок, 4 липня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» проводить перевірку та опечатування звільнених корпусів Лаври. Йдеться про п’ять об’єктів на території так званої Нижньої лаври

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Як відомо, 5 червня комісія Мінкульту за результатами роботи передала заповіднику акти повернення об’єктів Нижньої лаври. Тож заповідник продовжує розпочату роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі.

У міністерстві наголосили, що заповідник не перешкоджає проведенню релігійної діяльності чоловічого монастиря УПЦ МП, який діє на території Лаври. Але доступ до частини приміщень,зокрема, торговельних, виробничих, готельних — порушення цільового використання культових будівель, тож його потрібно обмежити.

Раніше повідомлялось, що Мінкульт розробляє стратегію розвитку Києво-Печерської лаври до 2051 року.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.