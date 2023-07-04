Захисники мають успіх на Бахмутському напрямку – Генштаб 

Речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що північніше та південніше міста Бахмут захисники продовжують чинити тиск на противника і вибивають окупантів з раніше захоплених рубежів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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«Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої»

Водночас, за його словами, українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.