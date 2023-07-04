Країни Європи витратили на біженців з України понад €43 млрд

За півтора року повномасштабної війни рф проти України європейські країни витратили понад €43 млрд на прихисток для українських біженців.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на оцінки Кільського інституту світової економіки.
Ці витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення харчами та засобами першої необхідності.
Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад €12 млрд. На другому місці за цим показником є Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже €11 млрд.
Значні кошти на прихисток для українців витратили:
- Чехія (€2,94 млрд)
- Іспанія (€2,24 млрд)
- Франція (€2,04 млрд)
- Румунія (€1,26 млрд)
- Швейцарія (€1,16 млрд)
- Італія (€1,15 млрд).
Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.
Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у зв’язку з російською агресією понад 8 млн українців стали біженцями, з них понад 5 мільйонів шукають тривалого прихистку у країнах Європи.
Крім того, у 2023 році кількість вимушено переселених людей у світі сягнула рекордних 110 млн осіб за рахунок бойових дій в Україні та Судані.
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