Країни Європи витратили на біженців з України понад €43 млрд

За півтора року повномасштабної війни рф проти України європейські країни витратили понад €43 млрд на прихисток для українських біженців.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на оцінки Кільського інституту світової економіки.

Ці витрати включають грошові виплати, надання житла, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення харчами та засобами першої необхідності.

Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща, що складає понад €12 млрд. На другому місці за цим показником є Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже €11 млрд.

Значні кошти на прихисток для українців витратили:

Чехія (€2,94 млрд)

Іспанія (€2,24 млрд)

Франція (€2,04 млрд)

Румунія (€1,26 млрд)

Швейцарія (€1,16 млрд)

Італія (€1,15 млрд).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у зв’язку з російською агресією понад 8 млн українців стали біженцями, з них понад 5 мільйонів шукають тривалого прихистку у країнах Європи.

Крім того, у 2023 році кількість вимушено переселених людей у світі сягнула рекордних 110 млн осіб за рахунок бойових дій в Україні та Судані.

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