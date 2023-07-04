Україна не отримає винищувачі F-16 до завершення контрнаступу, – голова військового комітету НАТО

Сили оборони України не отримають сучасні західні винищувачі F-16 до завершення контрнаступу ЗСУ проти Росії

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Дискусія щодо винищувачів є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі для цього контрнаступу. Навчання пілотів, навчання техніків, забезпечення організації матеріально-технічного забезпечення, яка може фактично підтримувати ці літаки, не будуть доступні до початку контрнаступу”, – заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

Адмірал закликав не пов’язувати дискусію щодо надання F-16 із контрнаступом ЗСУ.

“Ми не повинні змішувати ці дві дискусії – я вважаю важливим і зрозумілим, що Україна просить ці винищувачі, але ми не повинні змішувати це з дискусією про контрнаступ зараз”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Україна може виграти війну проти Росії без винищувачів, Бауер додав: “Я думаю, що Україна має перевагу, тому що у неї є західні системи озброєння, вона має кращу підготовку і, що дуже важливо, набагато вищий моральний дух і мотивацію”.