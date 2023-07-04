Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямі. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.
Про це заявив спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.
«На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км», — розповів він.
Наразі, за даними спікера, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.
«Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування», — зазначив він.
Водночас ворог чинить «запеклий спротив», проте ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи ворога.
Нагадаємо раніше у Міноборони повідомили, що ЗСУ за тиждень звільнили майже 40 кв. км.
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