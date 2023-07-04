Українські військові продовжують просуватися на таврійському напрямі. Зокрема, на Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.

Про це заявив спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування капітан Валерій Шершень.

«На таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування вглибину ворога до 2 км», — розповів він.

Наразі, за даними спікера, Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.

«Проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо ворогу ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування», — зазначив він.

Водночас ворог чинить «запеклий спротив», проте ЗСУ системно тиснуть на певні ділянки фронту, продавлюючи ворога.

Нагадаємо раніше у Міноборони повідомили, що ЗСУ за тиждень звільнили майже 40 кв. км.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.