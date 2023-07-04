RegioJet планує запустити поїзд Київ–Берлін

Чеський залізничний лоукостер RegioJet планує наступного року запустити поїзд Київ–Берлін, а також Київ–Ганновер через Лейпциг і Дрезден.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Історично поїзд з Києва до Берліна курсував до 2012 року і був дуже успішним. Але німецька залізниця свого часу виставила комерційні умови, які збільшили вартість проїзду територією Німеччини. Це зробило маршрут збитковим, і рейс був закритий, зауважує Янчура.

У RegioJet інша бізнес-модель, ніж у державних операторів. Укрзалізниці не треба буде ділитися доходом з польською та німецькою залізницями. Вона перевозитиме пасажирів своїми поїздами до кордону, RegioJet перехоплює пасажирів і везе далі.

Чоп, Мукачево, Ужгород

У планах на цей рік — новий рейс Прага–Чоп. Зараз поїзд доїжджає до словацького Кошице за 70 кілометрів від Ужгорода. Цей поїзд і хочуть продовжити до Чопа, а в перспективі — до Мукачева. Відстань від Праги до Мукачева дозволяє організувати перевезення нічними поїздами.

RegioJet загалом бачить потенціал у перевезенні європейських туристів саме до Мукачева. Там хотіли би організувати базу обслуговування поїздів: клінінг, екіпірування, поточний ремонт тощо.

Головна перепона в тому, що ділянка колії Чоп–Мукачево не електрифікована. Це вузька європейська колія стандарту 1435 мм. RegioJet готовий електрифікувати її власним коштом.

Більш того, після вступу України до Євросоюзу RegioJet планує оперувати поїздами вже на українській території, отримавши відповідну ліцензію. У ЄС будь-хто може отримати доступ до залізничної інфраструктури, сплативши фіксований тариф.