Єнс Столтенберг офіційно залишається на посаді генсека НАТО

Єнс Столтенберг повідомив, що залишається на посаді генерального секретаря НАТО.

«Удостоєний рішення союзників по НАТО продовжити мій термін на посаді Генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою забезпечував нашу свободу та безпеку майже 75 років, і в небезпечнішому світі наш Альянс важливіший, ніж будь-коли», — написав він у Twitter.

Посаду генсека Столтенберг обійматиме до 1 жовтня 2024 року — йому вчетверте продовжили мандат.

Перед цим видання Financial Times попереджало, що мандат Столтенберга можуть продовжити, оскільки члени НАТО не можуть обрати наступника.

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