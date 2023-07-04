Лише за 4 місяці мультфільм “Мавка. Лісова пісня” в кінотеатрах переглянули понад 1,2 млн людей

Українську анімацію “Мавка. Лісова пісня” подивилися понад 1,2 мільйона глядачів за вісімнадцять тижнів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Укрінформ.

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“За результатами вісімнадцятого тижня у національному прокаті, касові збори мультфільму Мавка складають 152 331 158 грн”, – пише пресслужба.

Кількість проданих квитків зросла до 1 215 519 штук.

“Радіємо разом з командою Мавки та дякуємо відданим глядачам за чотири місяці у кіно”, – наголошує відомство і додає, що прокат триває.