Російські диверсанти проникли на територію Сумщини та вбили двох людей

Стало відомо, що 3 липня російські диверсанти намагались проникнути на територію Сумської області та вбили двох цивільних.

Про це повідомили в ОК «Північ».

У результаті операції окупантів загинули дві людини, ще одна — отримала поранення.

«Вчергове закликаємо мешканців прикордонних територій евакуюватися з небезпечних районів та населених пунктів, які знаходяться в близькості до ворога, аби мінімізувати загрозу вашому життю і здоров’ю», — попереджає командування.

Тим часом у Сумах кількість загиблих через удар дрона по будинку зросла до трьох — з-під завалів дістали тіло жінки.

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