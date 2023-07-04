Працівників військкомату на Донеччині судитимуть за допомогу ухилянтам

Начальника одного з військкоматів Краматорського району та двох його підлеглих судитимуть за виготовлення фіктивних документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Про це повідомляє ДБР.

Фігуранти видавали ухилянтам довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби. Ціна «послуги» складала $2-3 тис. П’ятьох «клієнтів» прикордонники зупинили на пунктах пропуску при спробі використати підроблені документи у Чернівецькій та Закарпатській областях.

Начальника військкомату звинувачують в утворенні організованої групи, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та в організації службового підроблення. Дві працівниці отримали підозри у сприянні у незаконному переправленню осіб через державний кордон та у службовому підробленні.

Нещодавно Служба безпеки викрила три схеми незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

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