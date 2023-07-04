Україна отримала ще $890 мільйонів від МВФ – Мінфін

До загального фонду державного бюджету України надійшов другий транш у розмірі 890 млн доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Зазначається, що кошти отримані за результатами успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Наразі Україна отримала вже 3,59 млрд дол. від МВФ.

“Отримане фінансування є результатом ефективної та злагодженої співпраці уряду України, Міністерства фінансів України, Національного банку України з експертами та керівництвом МВФ в рамках програми розширеного фінансування <…> Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати економічну стабільність в Україні та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.