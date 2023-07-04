На сесії Львівської обласної ради 56 депутатів отримали повістки

Військові комісари вручили 56 депутатам Львівської обласної ради повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Повістки видавали на вході у приміщення сесійної зали.
«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки», — написав у соцмережах депутат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник.
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