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На сесії Львівської обласної ради 56 депутатів отримали повістки

04.07.2023

Військові комісари вручили 56 депутатам Львівської обласної ради повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Повістки видавали на вході у приміщення сесійної зали.

«Сесія Львівської обласної ради починається із зустрічі з представниками Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП м. Львова. Депутатам вручили повістки», — написав у соцмережах депутат від ВО «Свобода» Йосиф Ситник.

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