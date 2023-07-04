Росіяни обстріляли Первомайський. Постраждали більше 30 людей (фото)

Росіяни обстріляли місто Первомайський на Харківщині, скинувши на нього фугасний снаряд.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких дев’ятеро дітей. Серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина.

У місті пошкоджено вісім багатоповерхових будинків.

За фактами порушення законів і звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, 3 липня російські диверсанти намагались проникнути на територію Сумської області та вбили двох цивільних.

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