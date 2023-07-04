Зеленський нагородив 13 поліцейських орденом «За мужність»

Президент Володимир Зеленський відзначив орденом «За мужність» III ступеня 13 поліцейських.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Відповідний указ №368/2023 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що орденом нагороджено «за особисту мужність, виявлену під час виконання службового обов’язку, самовіддане служіння Українському народові та з нагоди Дня Національної поліції України».