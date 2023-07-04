СБУ знешкодила хакерів, які «зламували» банківські рахунки українців

Кіберфахівці СБУ нейтралізували в Києві злочинну організацію, яка крала гроші з банківських рахунків.

Затримано 12 учасників угруповання. Слідство з’ясувало, що лише в одному з епізодів вони обікрали столичного нотаріуса на 10 млн грн.

Хакери створили програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати цілі їм допомагали спільники із різних фінустанов Києва.

Фігуранти отримували персональні дані людей, що відкривали депозитні рахунки у банку. На їхню електронну пошту надсилали фішингове повідомлення, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу». Зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками і переводили з них гроші.

У помешканнях фігурантів також виявили приховані нарколабораторії з вирощування оптових партій канабісу. Зараз зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

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