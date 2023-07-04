Свято Петра і Павла 2023: коли відзначають і що не можна робити в цей день

День Петра і Павла є одним з найважливіших свят липня у церковному календарі.

Chas News розповідає чим відомі апостоли Петро і Павло, в яку дату їх вшановують та що не можна робити цього дня.

Апостол Петро: найважливіші і цікаві факти

Апостол Петро — один із дванадцяти апостолів Ісуса Христа, старший серед його учнів.

Він народився у Віфсаїді (Сирія, Римська імперія) в сім’ї єврейського рибалки Йони і з народження носив ім’я Симон (Шимон). Він був старшим братом апостола Андрія Первозваного.

Ім’я Петро (Petrus, від грецького «камінь») дав Симону Ісус.

Ставши учнем Ісуса, Петро супроводжував його повсюди і став одним із його найулюбленіших учнів. За біблійними переказами Ісус сказав: «Ти — Петро, камінь, і на цьому камені я створю Церкву Мою, і брама пекла не здолають її; і дам тобі ключі Царства Небесного».

Тому апостол Петро вважається вартовим раю, художньо його зображується з ключами від раю.

Як і пророкував Ісус, у ніч після його арешту Петро, тричі зрікся його. Але покаявся і був прощений.

Після смерті і воскресіння Ісуса апостол Петро вирушив у місіонерську подорож, проповідував християнство, творив дива — зцілював хворих та воскрешав померлих.

Вважається, що Петро був першим Папою Римським з 33 по 67 рік.

За переказами, під час гоніння імператора Нерона на християн Петра розіп’яли. Причому за його бажанням зробили це на перевернутому хресті вниз головою, оскільки Петро вважав себе негідним померти так само, як Ісус.

Згідно з переказами, на місці поховання Петра у Римі збудували базиліку Костянтина, а згодом — ватиканський собор Святого Петра.

Апостол Павло: найважливіші і цікаві факти

Павло не входить до числа дванадцяти апостолів та сімдесяти апостолів. Але разом з апостолом Петром вважається «першоверховним» апостолом.

Павло був родом з міста Тарс у Кілікії (територія сучасної Туреччини), від народження носив ім’я Савл (Саул).

Спочатку як войовничий фарисей Савл брав участь у переслідуванні перших християн. З цією ж метою 34 року він їхав у Дамаск, коли шляхом несподівано осліпнув від яскравого світла з неба. Тоді Савл почув докірливий голос Ісуса: «Савле, Савле! Що ти женеш мене?». Савла довели до Дамаска, де єписком Ананія зцілив його від сліпоти. Після цього Савл прийняв хрещення.

Він почав проповідувати і на Кіпрі звернув до християнства проконсула Сергія Павла. Після цього почав іменуватися Павлом.

Павло здійснив кілька апостольских подорожей та написав 14 послань, які увійшли в Новий Заповіт.

За імператора Нерона апостола Павла заарештували поблизу Рима і обезголовили.

День Петра і Павла: точна дата святкування

День Петра і Павла є неперехідним святом. Щороку його за старим (юліанським) календарем відзначають 12 липня.

Якщо ж рахувати за новим (григоріанським) календарем, на який у 2023 році перейшла ПЦУ, день Петра та Павла припадає на 29 червня.

Традиції і обряди на Петра і Павла

У день Петра і Павла віряни відвідують службу у храмі, ставлять свічки за здоров’я рідних, моляться апостолам про заступництво, захист і зцілення від хвороб.

Після цього дня традиційно починалася пора весіль і відкривався літній сезон у рибалок.

Що не можна робити на Петра і Павла

За народними віруваннями, у цей день існують кілька заборон:

купатися, щоб нечиста сила не затягнула на дно;

жінкам — в’язати і шити, щоб не накликати на себе біду;

вінчатися, інакше пара швидко розбіжиться;

ходити до лісу, тому що змії та звірі стають агресивними, а лісові духи можуть злякають людину і забрати її душу;

давати гроші в борг, щоб гаманець не був порожнім весь рік;

їсти овочі та фрукти нового врожаю, тому що наступного року буде голод.

Народні прикмети на Петра і Павла

Після дня Петра і Павла кує зозуля — зима буде пізньою.

Дощить — на великий урожай жита.

Холодні Петрівки — до голодного року.

На Петрів день спека — на Різдво чекайте на мороз.

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