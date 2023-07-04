В Італії заморозили активи олігархів з росії на суму близько €2 млрд

Італія заморозила активи російських олігархів на суму близько €2 млрд після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на Центральний банк Італії.

Серед заарештованих активів є банківські рахунки, вілли, яхти й автомобілі. До початку широкомасштабної війни італійські пляжі та порти були популярним місцем відпочинку для заможних росіян.

Нагадаємо, 1 липня Володимир Зеленський запровадив санкції проти 192 осіб та 291 компанії, пов’язаних з росією та війною проти України.

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