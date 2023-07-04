Російський МіГ-31 зазнав аварії над Тихим океаном. Екіпаж розшукують

Російський винищувач МіГ-31 упав під час виконання навчального польоту над Тихим океаном в Камчатському краї.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

Літак зник з радарів над Авачинським заливом. Пошуково-рятувальні сили Тихоокеанського флоту шукають екіпаж. Причини аварії поки не відомі.

Нагадаємо, 22 червня у Барановицькому районі Білорусі біля траси впав вертоліт Мі-24.

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