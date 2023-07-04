У серці кожного з нас є “Моя Україна”. Музичний маніфест від KAMI & GOVOR

Творчий дует українських виконавців KAMI та GOVOR представив дебютний кліп на пісню “Моя Україна” 4 липня у прямому етері національного телемарафону “Єдині новини”. Мета релізу — нагадати, що сила незламного духу українців у єдності.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артиста.

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Створення музичного кліпу “Моя Україна” від KAMI & GOVOR — це творча історія, яка розпочалася зі спонтанного натхнення та призвела до втілення потужного музичного маніфесту через переживання, біль, гнів, сльози та безкомпромісну віру в нашу перемогу.

Все почалося зі слів приспіву пісні, які несподівано прийшли до KAMI. Цей спалах народився в серці співачки та поклав початок творчим пошукам, які у подальшій співпраці з GOVOR (Дмитром Говоренком) перетворилися на пісню.

“Напевно, що все почалося з приспіву. Це той випадок, коли все відбувається на одному подиху, ніби ненароком. А в результаті ми створили ніжну композицію з потужним меседжем”, — поділилась KAMI про народження пісні.

Для KAMI робота над треком “Моя Україна” стала свого роду поверненням до рідного джерела. Вона народилась у Білорусі, довгий час жила та навчалась закордоном, а понад 12 років тому відчула поклик серця та повернулась в Україну, адже має українське коріння.

Команди Online.ua та Govor Production об’єднали зусилля для створення відеокліпу. Матеріал частково було відзнято у передмісті Києва, де досі зруйновані будинки та розстріляні дитячі майданчики “кричать” про наслідки бойових дій та тимчасової окупації російською армією. Ці місця закарбовані в серцях українців та всього світу. У відеороботі вони мають на меті наголосити на злочинах проти українців та людяності, скоєних росією.

Але ця музична історія також про нашу боротьбу, нашу Перемогу та відродження України.

“Ця відеоробота про відродження України, про перемогу добра над злом. Адже добро завжди перемагало зло, так було і так буде. Сьогодні відбувається весна на всіх рівнях, все квітне. Це означає, що будуть плоди — плоди добра. Світ вже зробив свій вибір і ніколи не дозволить брехні здобути перемогу”, — пояснив генеральний продюсер відеороботи Василь Мосійчук.

Команда проєкту хотіла розповісти історію, яка підсилить віру всіх Українців у нашу Перемогу.

“Ми вистояли, ведемо боротьбу, обов’язково переможемо та відбудуємо нашу країну. Ми зробимо все, щоб жити стало краще, а Україна розквітла знову”, — додав GOVOR про роботу над кліпом.

Відомо, що виконавець та продюсер веде ще й активну роботу у громадському секторі. Благодійний фонд Дмитра Говоренка “GOVOR HELP” спільно з ГУР Міноборони України зібрали 20 млн гривень на українські дрони-камікадзе у грудні 2022 року.