Місцеві адміністрації повільно обробляють заявки на «єВідновлення» — Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль порадив місцевим адміністраціям прискорити розгляд заявок на програму «єВідновлення», щоб дати людям ресурси для ремонту житла.

Про це посадовець заявив на засіданні уряду.

На реалізацію програми спрямували 4,4 млрд грн, а громадяни подали вже понад 22 тис. заявок на компенсацію за пошкоджене житло. Лідерами є Харківська, Київська та Миколаївська області.

«На жаль, обробка заявок місцевою владою відбувається повільно. Компенсація погоджена лише щодо півтори сотні осіб. Ще раз наголошую: слід максимально мобілізуватися, дати людям ресурси до настання холодів, щоб вони встигли завершити ремонтні роботи», — додав прем’єр.

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