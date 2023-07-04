500 безпілотників від «Армії дронів» невдовзі вирушать на фронт — Мінцифри

500 безпілотників та оптико-електронних комплексів невдовзі відправляться на фронт в межах проєкту «Армія дронів».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Кошти зібрали через фандрейзингову платформу UNITED24. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації закупила понад 500 дронів та безпілотних авіаційних комплексів, серед яких:

шість безпілотних авіаційних комплексів Flirt-cetus;

три квадрокоптери DJI M300;

40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2;

100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV;

п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е;

18 квадрокоптерів Mavic 3T;

шість безпілотних авіаційних комплексів R-18;

45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight;

шість безпілотних авіаційних комплексів Penguine MK-2;

два безпілотні авіаційні комплекси EOS C VTOL;

290 оптико-електронних комплексів «Сова».

Також у Держспецзвʼязку отримали 13 позашляховиків Renault Duster для виконання завдань.

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