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500 безпілотників від «Армії дронів» невдовзі вирушать на фронт — Мінцифри

04.07.2023

500 безпілотників та оптико-електронних комплексів невдовзі відправляться на фронт в межах проєкту «Армія дронів».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Кошти зібрали через фандрейзингову платформу UNITED24. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації закупила понад 500 дронів та безпілотних авіаційних комплексів, серед яких:

  • шість безпілотних авіаційних комплексів Flirt-cetus;
  • три квадрокоптери DJI M300;
  • 40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2;
  • 100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV;
  • п’ять квадрокоптерів DJI MAVIC 3 Е;
  • 18 квадрокоптерів Mavic 3T;
  • шість безпілотних авіаційних комплексів R-18;
  • 45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight;
  • шість безпілотних авіаційних комплексів Penguine MK-2;
  • два безпілотні авіаційні комплекси EOS C VTOL;
  • 290 оптико-електронних комплексів «Сова».

Також у Держспецзвʼязку отримали 13 позашляховиків Renault Duster для виконання завдань.

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